اذاعة وتلفزيون
“خفة الرجل” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى” اليوم (الجمعة)، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، على موعد مع الفيلم التلفزيوني “خفة الرجل”. ويشارك في الفيلم التلفزيوني الذي أخرجه هشام جباري، عدد من الممثلين، ويتعلق الأمر بعبد الصمد مفتاح الخير، وهاجر كريكع، وعبد الإله عاجل، وهشام الوالي، وعادل أبا تراب ومجموعة أخرى من ألمع الفنانين.أكمل القراءة »
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