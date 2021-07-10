حوادث
وكيل الملك بتطوان يناقش تنفيذ السياسة الجنائية
نال شهادة الدكتوراه في القانون الخاص في موضوع أسال الكثير من المداد ناقش عبد الرحيم فلاح، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، نهاية الأسبوع الماضي، رسالته الجامعية، في موضوع “إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على تنفيذ السياسة الجنائية”، برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، لنيل الدكتوراه. وبعدأكمل القراءة »
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