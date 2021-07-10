خاص
مهمة “إشهارية” لمديرية الأدوية ومختبرات!
تكلف بها 13 نائبا واستغرق عملها ثلاثة أشهر وكتب تقريرها على عجل دون إجابة عن الإشكاليات تمخض الجبل فولد ورقة “دعائية مجانية” لمديرية الأدوية التابعة لوزارة الصحة ومختبرات وشركات للأدوية في المغرب، تكلف بها فريق “كبير” من البرلمانيين، صرفت لهم تعويضات وأهدروا وقتا ثمينا من زمن التشريع والمراقبة في زياراتأكمل القراءة »
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