وطنية
نقابة المخارق تحصد 7362 مندوبا
كشفت آخر النتائج التي أفرزتها الانتخابات المهنية، التي همت المأجورين في القطاع الخاص والمؤسسات والإدارات العمومية والجماعات المحلية، عن احتلال الاتحاد المغربي للشغل الرتبة الأولى وطنيا ، إذ حازت 7362 مندوبا رسميا، لترتفع تمثيليته ب 1035مندوبا أي بزيادة 20% ، مقارنة مع نتائج انتخابات 2015. وأكدت النتائج تجذر نقابة ميلودي المخارق،أكمل القراءة »
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