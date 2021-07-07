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وطنية

نقابة المخارق تحصد 7362 مندوبا

منذ 4 دقائق
كشفت آخر النتائج التي أفرزتها الانتخابات المهنية، التي همت المأجورين في القطاع الخاص والمؤسسات والإدارات العمومية والجماعات المحلية، عن احتلال الاتحاد المغربي للشغل الرتبة الأولى وطنيا ، إذ حازت 7362 مندوبا رسميا، لترتفع تمثيليته ب 1035مندوبا أي بزيادة 20% ، مقارنة مع نتائج انتخابات 2015. وأكدت النتائج تجذر نقابة ميلودي المخارق،أكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق
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