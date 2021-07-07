الرياضة
بامو إلى عمراني سبور التركي
انتقل ياسين بامو، لاعب المنتخب الوطني المغربي سابقا، إلى الدور التركي الثاني، بعد تعاقده مع فريق عمراني سبور، في صفقة انتقال حر من فريقه كاين الفرنسي. وأعلن كاين الفرنسي انتهاء مغامرة الدولي المغربي بالدوري الفرنسي، بعد انتهاء فترة إعارته، وتعاقده رسميا مع عمراني سبور، أحد أبرز أندية اسطنبول، ليخوض ثانيأكمل القراءة »
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