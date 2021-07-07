الرياضة
مرويك وتلكوشت يدربان آسفي مؤقتا
الإدريسي ينافس جمال على تدريب الفريق يشرف عبد اللطيف مرويك، مدرب الحراس بأولمبيك آسفي، وياسين تلكوشت، المعد البدني، على الحصص التدريبية للاعبي الفريق، إلى حين تعيين مدرب جديد، خلفا لسعيد شيبا. وعاينت «الصباح» الحصة التدريبية، التي خاضها لاعبو الفريق، مساء أول أمس (الاثنين)، التي أشرف عليها مرويك وتلكوشت، بقرار منأكمل القراءة »
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