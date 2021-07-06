أسواق
“الشيف موحا” في “مازاغان”
فتح “الشيف موحا”، نجم الطباخين المغاربة، مطعما جديدا في “مازاغان”، في إطار شراكة جمعت بينه وبين إدارة المنتجع السياحي، لتعزيز عروضه من المطاعم ذات التخصصات المتنوعة وإثرائها بالمزيد من النكهات. المطعم الجديد، الذي تزامن افتتاحه مع بداية الموسم الصيفي، يحمل اسم “موجة باي موحا”، على اسم “الشيف” الشهير، الذي يعتبرأكمل القراءة »
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