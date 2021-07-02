انطلاق موسم جني الطحالب بالجديدة

ينطلق موسم جمع وتسويق الطحالب البحرية بإقليم الجديدة برسم 2021، يوم الخامس يوليوز الجاري ، حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق لهذا الموسم في ظروف جيدة .

ويعتبر قطاع الطحالب البحرية، موردا أساسيا للنمو الاقتصادي والاجتماعي ، كما يلعب دورا إيكولوجيا في المحافظة على التوازنات البيئية والغذائية للموارد البحرية.

ويوفر الشريط الساحلي للجديدة، الممتد على 150 كيلومتر، ( سيدي رحال بإقليم برشيد / الوليدية التابعة لإقليم سيدي بنور )، مخزونا مهما من الطحالب البحرية .

وحرصت المندوبية الإقليمية للصيد البحري ، استعدادا للموسم الجاري ، على فرض مجموعة من التدابير والإجراءات لضمان موسم ناجح، منها التحسيس والتأطير للعاملين، معتمدة على مقاربة تشاركية لإعادة الثقة بين كل المتدخلين عبر عقد اجتماعات، شملت جميع المتدخلين ، ووضع برنامج للتشاور والتعاون خدمة للقطاع .

وأكد نور الدين عيساوي المدير الإقليمي لقطاع الصيد البحري بالجديدة، في تصريح لـ(ومع)، أن الوزارة لجأت، منذ نهاية موسم 2014، في إطار نهج سياسة تشاورية مع جميع الفئات والشرائح المهنية العاملة بالقطاع، من جمعيات وتعاونيات وشركات وبحارة، إلى صياغة الخطوط العريضة لتنزيل مخطط تهيئة هذه المصيدة وترجمته على أرض الواقع من أجل المحافظة على هذه الثروة كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

كما فرضت الوزارة ، يضيف ، تقييم كمية الطحالب الجافة المخزنة لدى الشركات المصدرة، واعتماد طريقة ممنهجة وفعلية لوزن الطحالب المبللة والتصريح بها على غرار باقي المنتوجات البحرية، مع تخصيص حصيص لفئة جامعي الطحالب البحرية على الأرجل، ووضع مداومة من أجل التصريح بمنتوج الطحالب، وتكثيف المراقبة وتقوية الموارد البشرية واللوجستية، والتنسيق التام مع كل الفاعلين في القطاع، مع تتبع مسار الطحالب البحرية من التفريغ إلى التصدير ، بوضع آليات للمراقبة على طول سلسلة الإنتاج.