طنجة تحتضن النسخة ال25 من “ملتقى التوجيه”

تحتضن طنجة يومي 10 و11 من يوليوز الجاري، النسخة ال25 من فعالية “ملتقى التوجيه”.

وأوضح بلاغ لمؤسسة “ملتقى التوجيه” أن الدورة الخامسة والعشرين لأيام التوجيه الخاصة بالتسجيل والترشيحات لما بعد البكالوريا سيحتضنه أحد فضاءات مالاباطا تحت شعار “جميعا نتجاوز صعوبات اليوم لرفع تحديات الغد”، وستنظم الفعالية بشكل حضوري في احترام تام للتدابير الاحترازية التي ينص عليها البروتوكول الصحي بالمغرب.

وتهدف هذه الدورة إلى مصاحبة التلاميذ والطلبة في مرحلة ما بعد البكالوريا ومساعدتهم على ترجمة المشاريع الشخصية عبر التوجيه نحو مؤسسات الدراسات العليا، ومشاركتهم في التفكير في مستقبلهم الدراسي، وتوفير المعلومات الضرورية وفق تطلعاتهم، عبر لقاءات مباشرة يؤطرها أساذة متخصصون وأطر مدارس عليا وجامعات، من أجل اختيار مناسب يتلاءم مع الرغبة والقدرات واحتياجات ديناميكية التطور الاقتصادي للمملكة.

كما تروم فعاليات الدورة الخامسة والعشرين إعداد الحاصلين على البكالوريا الجدد وتوجيههم للاطلاع على متطلبات الحياة الطلابية وأهميتها في تطوير وتنمية الجانب الشخصي لاندماج مهني ناجع في المستقبل.

ومن المنتظر، حسب المصدر، أن تحتضن مدينة المحمدية فعاليات “ملتقى التوجيه” يوم 14 يوليوز، والرباط يومي 16 و17 من الشهر الجاري.