إطلاق موقع إلكتروني في مجال التكنولوجيا الخضراء

تم، مؤخرا، إطلاق الموقع الإلكتروني لبرنامج “GREEN MDM” الموجه للخبراء المغاربة في مجال التكنولوجيا الخضراء، حيث يتضمن الموقع معلومات متعددة مرتبطة بالبرنامج بمختلف مكوناته.

بعد حفل تقديم برنامج تعبئة الكفاءات في مجال التكنولوجيا الخضراءن الذي تم تنظيمه في شهر مارس الماضي، أطلق معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة الموقع الإلكتروني للبرنامج، وذلك بدعم من وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

في هذا الإطار، أوضح بلاغ مشترك للأطراف الثلاثة المعنية بالبرنامج أن الهدف من إطلاق برنامج “GREEN MDM” يتمثل في توحيد الجهود من أجل تسهيل وتحفيز دينامية نقل المعلومة والخبرة في مجال الطاقات المتجددة، فضلا عن تحسين تأثيرها الاقتصاد الوطني.

كما يهدف إطلاق هذا الموقع إلى خلق أوجه تعاون بين مغاربة العالم في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الخضراء للمساهمة في التنمية المستدامة للبلاد، وتحقيق أهداف انتقال الطاقة وتعزيز مساهمة مغاربة العالم في ورش وضع النموج التنموي الجديد.

ويوفر هذا الموقع، باعتباره عنصرا أساسيا في هذا البرنامج، بحسب البلاغ، إمكانية الوصول إلى قاعدة المعطيات “Green CONNECT”، التي يعرض مجموعة من البيانات حول خبرة مغاربة العالم في مجال الطاقة النظيفة، بأكثر من 200 خبير، كما أنه يسلط الضوء على خبرة التي راكمها مغاربة العالم ولا سيما من خلال مقاطع الفيديو التي يعرض فيها الخبراء مسيرتهم وخبرتهم.

كما سيساهم الموقع الإلكتروني في تطوير مجال عالمي للمشاركة والإبداع بين خبراء مغاربة العالم، لمغرب أكثر ابتكارا ومراعاة للبيئة و ازدهارا.

بالاضافة إلى ذلك، فإن هذا الموقع يسلط الضوء على مختلف الأنشطة المتعلقة بالبرنامج بما فيها جائزة “Green AWARD” التي تهدف إلى تحديد ومكافأة المغاربة من جميع أنحاء العالم حاملي المشاريع المتعلق بالتكنولوجيات الخضراء المأثرة و”Green MDM SUMMIT” والذي يعتبر اجتماعا رائد للبرنامج، سيجمع مغاربة العالم العاملين في النظام الإيكولوجي للابتكار والتكنولوجيا الخضراء.

ويتعلق الأمر، أيضا، بالأنشطة التوجيهية “Green MENTOR” التي تهدف إلى إقامة روابط بين الكفاءات في مجال التكنولوجيا الخضراء والمجموعات العلمية والأكاديمية المغربية و”GreenBOOKS”، أحد مكونات برنامج تعبئة الكفاءات في مجال التكنولوجيا الخضراء و الذي يتوخى أيضا مواكبة وتمويل خبراء لنشر الكتب العلمية في هذا المجال الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الخضراء.

وخلص البلاغ إلى أنه يمكن الولوج إلى هذه البوابة عبر الرابط ” www.greenmdm.ma “.