الرياضة
تأجيل قرعة الأبطال للإناث
أعلن اتحاد شمال إفريقيا تأجيل قرعة تصفيات المنطقة، المؤهلة إلى نهائيات دوري أبطال إفريقيا للإناث، المقرر إجراؤها بمصر في أكتوبر أو نونبر أو دجنبر. وكشف اتحاد شمال إفريقيا أن القرعة الخاصة بتحديد مواعيد المباريات تأجلت إلى موعد لاحق، دون توضيح السبب الكامن وراء ذلك، غير أنه حافظ على إجرائها بوجدة،أكمل القراءة »
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