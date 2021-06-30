الرياضة
سامورا: جئت لتفعيل شراكة “رابح رابح”
الكاتبة العامة لـ «فيفا» قالت إن المغرب نموذج يحتذى به قالت فاطمة سامورا، الكاتبة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إن عودتها إلى المغرب تندرج في إطار شراكة «رابح رابح»، الموقعة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وأضافت سامورا في تصريحات صحافية، على هامش زيارتها إلى مركز محمد السادس بالمعمورة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا