اذاعة وتلفزيون
“سولو دموعي” على “إم بي سي 5”
يلتقي مشاهدو قناة “إم بي سي 5»، اليوم (الثلاثاء)، على الساعة التاسعة والنصف مساء مع أحداث حلقات مسلسل “سولو دموعي”، من بطولة ربيع القاطي ويونس ميكري وإخراج إبراهيم الشكيري. وتدور أحداث مسلسل “سولو دموعي” حول ظواهر مختلفة في المجتمع تجمع بين الحب والانتقام، والغيرة والحقد، والتسامح بين أعداء الأمس، فيأكمل القراءة »
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