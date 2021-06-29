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الرياضة

عملية جراحية تنهي موسم الكروبي

منذ 4 دقائق
أجرى العربي الكوربي، مهاجم المغرب الفاسي، عملية جراحية، أول أمس(الاحد)، بمصحة خاصة بالرباط، بعد إصابته بكسر مزدوج في الساق في مباراة فريقه أمام المغرب التطواني (0-0) لحساب الدورة 23 من منافسات القسم الأول. وتعرض الكوربي لتدخل قوي، من قبل أحد لاعبي المغرب التطواني، وحددت مدة غيابه عن الميادين في أربعةأكمل القراءة »


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