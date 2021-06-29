الرياضة
عملية جراحية تنهي موسم الكروبي
أجرى العربي الكوربي، مهاجم المغرب الفاسي، عملية جراحية، أول أمس(الاحد)، بمصحة خاصة بالرباط، بعد إصابته بكسر مزدوج في الساق في مباراة فريقه أمام المغرب التطواني (0-0) لحساب الدورة 23 من منافسات القسم الأول. وتعرض الكوربي لتدخل قوي، من قبل أحد لاعبي المغرب التطواني، وحددت مدة غيابه عن الميادين في أربعةأكمل القراءة »
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