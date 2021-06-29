الرياضة
تأهل تاريخي لطائرة المنتخب الشاطئية
حقق المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية إنجازا غير مسبوق، بعدما تأهل إلى نهائيات الألعاب الأولمبية بطوكيو، التي تنطلق في 21 يوليوز المقبل. وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل، إثر فوزه على نظيره الموزمبيقي بجولتين لواحدة في المباراة النهائية، أول أمس (الأحد)، لحساب نهائيات كأس إفريقيا ذكورا وإناثا، التي احتضنت منافساتها أكاديرأكمل القراءة »
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