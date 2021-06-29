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الصوفي: صيد ثمين
> هل تعتبر أن الجرائم البسيطة فعلا تقود إلى الجرائم الكبيرة؟ > نعم إنها تؤدي إلى سقوط ما يسمى الصيد الثمين، أو ما يصطلح عليه وسط المتتبعين القانونيين ب”الجرائم الباردة”، لأن ما خفي يكون أعظم في ارتكاب جرائم سابقة دون أن تطولها يد العدالة، وسقوط هذا النوع من الجرائم يكونأكمل القراءة »
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