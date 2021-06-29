حوادث
التحقيق في وفاة خمسيني بصفرو
أمرت النيابة العامة بصفرو بتشريح جثة خمسيني عثر عليها مساء السبت الماضي، في مرحلة متقدمة من التحلل بمنزل بحي مولاي إسماعيل، قبل نقلها إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي محمد الخامس، لمعرفة ما إذا كانت الوفاة طبيعية أو نتيجة فعل جرمي. ولاحظ جيران المنزل، انبعاث رائحة كريهة منه، قبل أنأكمل القراءة »
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