حوادث
استئنافية الجديدة… أحكام ما بعد منتصف الليل
20 ساعة من المرافعات والنقاشات القانونية في ملفات أرهقت هيأة الحكم إنجاز : أحمد سكاب (الجديدة) الساعة تشير إلى الرابعة من صباح الأربعاء الماضي، عندما نطق، بدر سعيد، رئيس غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، بأحكام في ملفات جاهزة، توبع أصحابها عن بعد، من داخل السجن المحلي سيدي موسى عن طريقأكمل القراءة »
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