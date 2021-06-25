حوادث
السجن لمروجي مخدرات بالجديدة
أيدت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الاثنين الماضي، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، والقاضي بإدانة المتهم الأول والحكم عليه ب30 شهرا حبسا نافذا وغرامة 4 آلاف درهم. وحكمت على ثلاثة متهمين آخرين بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهم والغرامة ذاتها، بعد متابعتهم من قبل وكيلأكمل القراءة »
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