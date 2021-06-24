الرياضة
الشعيبي يعود لبرشيد
أكد أسامة الشعيبي، لاعب يوسفية برشيد، أن إصابته أمام الفتح الرياضي، نهاية الأسبوع الماضي، لا تدعو للقلق، إذ سيحضر بعد غد (السبت)، أمام سريع وادي زم، لحساب الدورة 23 من بطولة القسم الأول. وأضاف الشعيبي، في تصريح ل»الصباح»، أنه انضم أول أمس (الثلاثاء)، لتداريب يوسفية برشيد، مضيفا «تخلصت سريعا منأكمل القراءة »
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