أمن أنفا بالبيضاء ينهي عرقلة السير من قبل شخصين بشارع عمومي

أدى تدخل رجال الأمن، أمس الاثنين، بشارع 2 مارس بالبيضاء، إلى إنهاء عرقلة السير من قبل شخصين، يبلغان من العمر 22 سنة و40 سنة، إذ عرضا أمن المواطنين وسلامتهما الجسدية للخطر.

وتم اعتقال المعنيان بالأمر، إذ فتحت مصالح منطقة أمن انفا بالبيضاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، قام الشخصين باعتراض سبيل حافلة للنقل الحضري بشارع 2 مارس، ومنعها من مواصلة السير من خلال الجلوس بالطريق العمومية، على خلفية خلاف مع سائقها.

وساهم التدخل الفوري لعناصر الشرطة، عن إعادة فرض النظام العام وفتح الطريق العمومية أمام المواطنين، وتوقيف المشتبه فيهما بعين المكان.