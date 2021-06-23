الرياضة
حملة تطهير بـ “كاف”
موضف مغربي يستقيل وموتسيبي يتخلص من المسؤولين السابقين تشهد الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم لكرة القدم تغييرات في موظفيها ومستخدميها، بعد أن قرر الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس “كاف”، المنتخب أخيرا بالمغرب، ضخ دماء جديدة. وعلمت “الصباح”، أن المغربي علي العيساوي، المدير التجاري ب”كاف”، ومساعد مكتب الأمين العام، قدم استقالته، بعدأكمل القراءة »
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