اذاعة وتلفزيون
الستاتي يقتحم عالم الراب
يخوض الفنان الشعبي، عبد العزيز الستاتي، تجربة جديدة في مسيرته الفنية، إذ يستعد للإفراج عن عمل فني جديد، جمعه بالرابور المغربي عبد الصمد المريقي، المعروف في الساحة الفنية بـ”سمول اكس”. وحسب الصور المتداولة، على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الستاتي صور رفقة “سمول اكس”، مشاهد فيديو كليب الأغنية التي ستجمعهما، علىأكمل القراءة »
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