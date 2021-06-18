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انتحار فتاة يفضح اغتصابات عمها
فكت مصالح الأمن بتاوريرت، أول أمس (الأربعاء)، لغز انتحار فتاة برمي نفسها تحت عجلات القطار، إذ أنهت مساطر البحث في دوافع الانتحار، بإحالة عمها على القضاء، لتورطه في اغتصابها وافتضاض بكارتها وممارسة الاستغلال الجنسي عليها تحت التهديد بالسلاح الأبيض وبواسطة أشرطة صورها لها. وأوقف المشتبه فيه، الأحد الماضي، في اليومأكمل القراءة »
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