خاص
الصناعة التقليدية تقاوم الاندثار
حرفيون أكدوا أن القطاع يقترب من الموت ومسؤولون يتحدثون عن رقمنة التواصل لتسويق المنتوجات تعتبر الصناعة التقليدية، إحدى نقط القوة الاقتصادية لمراكش وإقليمها، إذ يتعلق الأمر بقطاع حيوي مدر للدخل لحوالي 40 ألف صانع تقليدي ويستحوذ على نسبة 20 في المائة من الصادرات الوطنية، كما أن 12 في المائة منأكمل القراءة »
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