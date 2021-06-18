الرياضة
فاخر: مشروع المحمدية أقنعني
قال إنه سيرتب أوراق الفريق في ما تبقى من الدورات وهدفه البقاء قال امحمد فاخر، مدرب شباب المحمدية، إنه قبل تدريب الفريق في هذا الظرف، لأنه اقتنع بمشروعه، مضيفا أن الرئيس هشام أيت منة، لم يطلب منه سوى تحقيق البقاء. وكشف فاخر في حوار مع «الصباح» أنه سجل بعض الملاحظاتأكمل القراءة »
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