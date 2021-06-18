خاص
زاهير… عندما يقود الطموح إلى العالمية
قاد عشق رياضة بناء الجسم، الشاب المراكشي مراد زاهير، إلى التضحية بكل شيء من أجل بلوغ مستوى عالمي في هذه الرياضة، إذ تحمل العديد من الصعوبات ليتحول من مجرد شاب يهوى “لاصال”، مثل أغلب الشباب، إلى بطل يمثل المغرب في مسابقات عالمية، ويحرز ميداليات ويرفع الراية الوطنية في المحافل الدولية.أكمل القراءة »
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