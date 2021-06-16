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وطنية

تعويضات القضاة في الانتظار

منذ دقيقة واحدة
أقرت من أزيد من سنة وغموض يلف طريقة تدبيرها لم يستفد بعد قضاة المملكة من التعويضات عن النقل والديمومة والانتداب وبعض المهام، لأزيد من سنة على صدور المرسوم الخاص بها، إذ مازالت “رهينة” في يد وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية، الشيء الذي أثار غضب القضاة، إذ أكد نادي قضاة المغربأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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