منتدى المرأة العربية بالقاهرة يعبر عن ارتياحه لمضامين القرار الملكي بشأن الجالية

عبر منتدى المرأة العربية بالقاهرة عن ارتياحه الكبير، عقب التعليمات التي أصدرها الملك محمد السادس قصد العمل على تسهيل عودة أفراد الجالية المغربية بالخارج إلى أرض الوطن بأثمنة مناسبة.

وأكدت رئيسة المنتدى، مليكة الشيكر في تصريح لـ(ومع)، أن الجالية المغربية بمصر، كما في باقي دول العالم، استقبلت بتقدير وامتنان كبيرين هذه الالتفاتة الملكية النبيلة التي ستمكن أفراد الجالية من زيارة وطنهم في ظروف جد ملائمة.

وتابعت أن هذه المبادرة تجسيد آخر للاهتمام الكبير الذي يوليه الملك لأفراد الجالية المغربية بالخارج ، وتعكس حرص جلالته على أن تتمكن هذه الجالية من زيارة وطنها في ظروف جيدة في ظل الشروط الصعبة التي فرضتها جائحة “كورونا ” على حركة التنقل عبر العالم.

وقالت في هذا الصدد إنه “بعد عام من الإغلاق وما رافقه من ارتفاع في تذاكر السفر جوا وبحرا ، شكلت زيارة المغرب هاجسا حقيقيا بالنسبة لمغاربة العالم خصوصا وأنهم عانوا أيضا من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على مدار العام الفارط ” ، مضيفة أن ” القرار الملكي وضع حدا لحالة الشك التي ساورت العديد من هؤلاء من مدى تمكنهم من السفر إلى وطنهم “.

وأكدت أن مختلف أفراد الجالية المغربية استقبلوا القرار الملكي بارتياح كبير وعبروا بالمناسبة عن شكرهم الكبير وامتنانهم للملك للعطف والرعاية التي ما فتئ جلالته يوليهم بها .