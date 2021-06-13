ابتداء من 97 أورو … “لارام” تعلن أسعارا غير مسبوقة للرحلات الأوروبية

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضعت شركة الخطوط الملكية المغربية منظومة “غير مسبوقة” و “تاريخية” لتسهيل تنقل المغاربة المقيمين بالخارج خلال فترة الصيف.

وذكرت الشركة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنها عززت برنامج رحلاتها، مقترحة أسعارا في متناول أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وتمت دراسة هذه العروض لإعداد قائمة أسعار استثنائية تختلف حسب الوجهات وعدد أفراد الأسرة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم اقتراح تذكرة ذهاب وعودة عند انطلاق جميع الرحلات الأوروبية للخطوط الملكية المغربية (باستثناء روسيا وتركيا) بسعر 97 أورو، عن كل راكب (جميع الضرائب مشمولة) بالنسبة لأسرة مكونة من أربعة أفراد أو أكثر.

كما تم تحديد السعر، يضيف البلاغ، في 120 أورو ذهابا وإيابا بالنسبة للأسر المسافرة المكونة من ثلاثة أفراد، مبرزا أنه تم تحديد السعر بالنسبة للمسافرين الفرادى أو بصحبة شخص آخر، في 150 أورو للفرد (ذهابا وإيابا).

أما بالنسبة للرحلات انطلاقا من أمريكا الشمالية (نيويورك وواشنطن ومونريال) . فقد تم تحديد السعر في 500 أورو ( ذهابا وإيابا) لكل راكب مرفوق باثنين من افراد اسرته او اكثر فيما يبلغ السعر بالنسبة للمسافرين الآخرين 600 أورو (ذهابا وإيابا).

وبالنسبة للمسافرين المغادرين من وجهات الخطوط الملكية المغربية في إفريقيا وتركيا وروسيا فقد تم تحديد السعر في 240 أورو (ذهابا وإيابا) لكل مسافر مرفوق بإثنين أو أكثر من أفراد أسرته و300 أورو لكل مسافر بمفرده أو بصحبة أحد أفراد أسرته.

وأشار المصدر إلى أن تذاكر الرحلات الجوية القادمة من تونس سيتم طرحها للبيع بسعر 120 أورو ( ذهابا وإيابا) لكل مسافر رفقة اثنين أو أكثر من أفراد الأسرة وبمبلغ 150 أورو لكل مسافر بمفرده أو رفقة أحد أفراد أسرته.

أما المسافرون عبر الرحلات القادمة من مصر، فإن السعر المقترح هو 150 أورو مع احتساب الرسوم إذا كان المسافر مرفوقا بفردين من الأسرة أو أكثر، و200 أورو مع احتساب الرسوم لكل راكب يسافر لوحده أو برفقة فرد واحد من الأسرة. وموازاة مع ذلك، تشير شركة الخطوط الجوية الملكية إلى أن هذه الأسعار صالحة فقط بالنسبة للتذاكر التي تم اقتناؤها ابتداء من اليوم الأحد 13 يونيو، وللرحلات المبرمج انطلاقها من الخارج، وخلال الفترة الممتدة ما بين 15 يونيو و30 شتنبر 2021.

وأبرزت الشركة أن التذاكر مطروحة للبيع ابتداء من اليوم على الموقع الإلكتروني للشركة (www.royalairmaroc.com)، وعبر مراكز النداء التابعة لها، ووكالاتها التجارية، وكذا شبكة التوزيع المعتادة. من جهة أخرى، ووفقا للتعليمات الملكية السامية، ستعمل الخطوط الملكية المغربية على تعبئة موارد لوجستية وبشرية إضافية من أجل تعزيز برنامج رحلاتها الجوية إلى البلدان الرئيسية المستقبلة للجالية المغربية.

وستعمل الشركة الوطنية على زيادة قدرتها وعرضها من المقاعد بشكل كبير من خلال تعبئة طائرات إضافية عبر استئجار طائرات من أفضل شركات الطيران وفي ظل أفضل الظروف ومعايير السلامة.

من ناحية أخرى، ستنخرط فرق الخطوط الملكية المغربية بشكل تام في تسهيل هذه العملية التاريخية في أفضل الظروف، سواء على مستوى مركز الاتصال (مركز النداء) وكذلك عبر الأدوات الرقمية ووكالات الشركة.

وبالإضافة إلى ذلك، وتطبيقا لتوصيات السلطات العمومية والمعايير الدولية، تقوم الخطوط الملكية المغربية بتنفيذ إجراءات السلامة الصحية من أجل ضمان صحة وسلامة زبنائها ومستخدميها.

وخلص البلاغ إلى أنه، ومن أجل تحقيق هذه الغاية، تعمل مصالح الشركة على التعقيم المنتظم للطائرات. وسيتم العمل على احترام إجراءات السلامة الصحية أثناء عملية الإركاب، من قبيل احترام التباعد الجسدي في منطقة الإركاب، وفي حافلات النقل وفي السلالم والممرات.