خاص
مدريد تفشل في تأليب أوربا على الرباط
المغرب يتشبث بالشراكة الإستراتيجية ويرفض اعتبار سبتة امتدادا لحدود الاتحاد وصف البرلمان المغربي سعي مدريد إلى إقحام نظيره الأوربي في أزمة ثنائية بين المغرب وإسبانيا، بالمقاربة الصدامية، التي فشلت في إضفاء بعد أوربي على أزمة ثنائية بين البلدين، تتحمل مدريد مسؤوليتها السياسية. وسـارع مكتـــــب مجلس النـــــواب، ورؤساء الفرق البرلمانية والمجموعةأكمل القراءة »
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