حوادث
ظهور جثة غريق بأزيلال
ابتلعته بحيرة بين الويدان منذ13 يوما نجحت عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي ببين الويدان بأزيلال، في انتشال جثة غريق في عقده الثاني، ابتلعته مياه البحيرة منذ أسبوعين ولم يظهر له أثر، رغم قدوم فرق الإنقاذ بمختلف أصنافها، للبحث عنه في أماكن متفرقة من البحيرة، باستعمال آليات ومعدات حديثة، لكن محاولاتهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا