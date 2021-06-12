ملف الصباح
الـولاء للمرشـد العـام!
الباحث حمادة قال إن المشروع الإسلامي الحركي يشتغل بعقلية الازدواجية السياسية والأخلاقية والدينية اعتبر منتصر حمادة، الباحث في الشأن الديني، الازدواجية التي يمر منها مشروع حركة «التوحيد والإصلاح» وحزب «العدالة والتنمية»، ازدواجية متوقعة، ل»أننا نتحدث عن إحدى نتائج انخراط الحركة الإسلامية (مغربية هنا)، في العمل السياسي، ومعلوم أن العمل السياسي،أكمل القراءة »
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