حوادث
حجز أقراص مهلوسة بآسفي
تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببوكدرة بإقليم آسفي، خلال الأسبوع الماضي، من تفكيك شبكة للاتجار في الأقراص المهلوسة، وحجز كميات مهمة، وذلك في سياق الحملات الاستباقية التي تقوم بها مختلف المراكز الترابية للدرك الملكي بإقليم آسفي، للحد من الجريمة وتجفيف منابع ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة. وحسب المعطيات التي توصلتأكمل القراءة »
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