الرياضة
أيت منة يحتفي بأسود القاعة
خصص هشام أيت منة، رئيس شباب المحمدية، استقبالا للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة،بعد تتويجه بلقب كأس العرب. وعلى هامش الحفل، شكر رئيس شباب المحمدية اللاعبين والطاقمين التقني والإداري، على المجهودات التي بذلوها في البطولة العربية، ورفعهم العلم الوطني عاليا، في هذا المحفل. كما كان لأيت منة لقاء خاص معأكمل القراءة »
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