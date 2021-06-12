حوادث
3 سنوات لسارق هواتف بالجديدة
قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهم والحكم عليه ب3 سنوات حبسا نافذا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح واستهلاك المخدرات. وأوقفت عناصر دركية تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بالبئرأكمل القراءة »
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