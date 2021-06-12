الرياضة
الوداد يغير محاميته
قرر الوداد تغيير هيأة دفاعه لدى المؤسسات المحلية والدولية، بعد خسارة العديد من القضايا في الآونة الأخيرة. وكلف الوداد المحامية السويسرية، لاورانس بيرغر، من أجل الدفاع عنه في قضيته مع اللاعب المالي سليمان سيسوكو، أمام المحكمة الفدرالية بسويسرا، بعد أن خسر القضية أمام “طاس”. واضطر مكتب الوداد إلى تغيير ديسبيناأكمل القراءة »
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