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نفاق ديني وسياسي
3 أسئلة إلى * سعيد ناشيد > عرت عشر سنوات من تدبير العدالة والتنمية للشأن العام ما يمكن تسميته النفاق السياسي. أين تتجلى مظاهر هذا النفاق خاصة فيما يتعلق باستغلال الدين؟ > النفاق السياسي والديني هو العنوان العريض للسلوك اليومي لفصائل الإسلام السياسي كافة، ولا شك أن المظاهر لا تعدأكمل القراءة »
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