ملف الصباح
فرنسة التعليم…”يخ منو وعيني فيه”
“بيجيديون” يعارضون اعتماد الفرنسية في المواد التعليمية في خطاباتهم بينما يدرسون أبناءهم في الخارج من بين الأمور التي تكشف النفاق السياسي لحزب العدالة والتنمية، وازدواجية خطابات أعضائه وقياديه، قضية التدريس باللغة العربية في النظام التعليمي، إذ يحرص أغلبهم على تدريس أبنائهم في البعثات الأجنبية أو إرسالهم لمتابعة الدراسة في الخارج،أكمل القراءة »
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