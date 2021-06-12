الرياضة
الريال ينتصر على “يويفا”
الاتحاد الأوربي علق الإجراءات القانونية في حق أندية «السوبر» اضطر الاتحاد الأوربي لكرة القدم “يويفا”، إلى تعليق الإجراءات القانونية ضد ريال مدريد وبرشلونة وجوفنتوس، المصرة على البقاء ضمن مشروع “السوبر الأوربي”. وذكر “يويفا”، في بيان أن “هيأة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوربي، قررت تعليق الإجراءات حتى إشعار آخر”، دون ذكر الأسبابأكمل القراءة »
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