الملك يهنئ الرئيس البرتغالي بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني .

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني ،مقرونة بأصدق المتمنيات للرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا بموفور الصحة والسعادة، وللشعب البرتغالي باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالته “وإني لعلى يقين أن أواصر الصداقة المتميزة التي تجمع بلدينا ستزداد قوة وعمقا بفضل التشاور الوثيق والعمل المشترك . وفي هذا الصدد، أؤكد لكم حرصي التام على العمل سويا مع فخامتكم ، من أجل توسيع آفاق التعاون الواعدة بين المغرب وجمهورية البرتغال ، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا”.