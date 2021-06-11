حوادث
الحبس لمتهم بالخيانة الزوجية
قضت غرفة الجنح الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الاثنين الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور (3 أشهر حبسا نافذا) في حق متهم، بعد تبرئته من جنح الضرب والجرح وطرد الزوجة من بيتها، ومؤاخذته من أجل الخيانة الزوجية، وحكمت للزوجة بتعويض مادي لجبر الضرر قدر في 3أكمل القراءة »
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