حوار
وهبي: الحكومة تتعايش مع الفساد
أمين عام “البام” قال إن تشكي “بيجيدي” من رجال السلطة تنقيص من اختصاصات العثماني قال عبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة، إن حصيلة الحكومة ضعيفة، ولم تستطع محاربة الفساد ” الصغير” فبالأحرى الكبير، بل حصل تعايش معه. ونفى أن تكون المعارضة أعاقت عمل الأغلبية، التي تعيش تمزقا بسبب حربهاأكمل القراءة »
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