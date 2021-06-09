وطنية
تزوير ضد المغرب يورط بريتوريا
العمراني يقصف خطابات تتهم المملكة ظلما بشيء حاربته بحزم داخليا وقاريا رفض يوسف العمراني سفير المغرب بجنوب إفريقيا، خطابات صادرة عن بريتوريا في الاتحاد الإفريقي تتهم المملكة ظلما وزورا بشيء حاربته بحزم داخليا و قاريا، مؤكدا أن حصرية مسلسل الأمم المتحدة الرامي لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية لا يمكنأكمل القراءة »
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