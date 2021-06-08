خاص
الخيانة الزوجية… “كلها يلغي بلغاه”
اجتهادات متضاربة ونصوص قانونية تتطلب التعديل جرم المشرع المغربي العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، وأفرد لها قسما خاصا في القانون الجنائي، ووصف العلاقة التي يكون طرفاها غير متزوجين بالفساد، بينما في الحالة التي يكون فيها أحد طرفي العلاقة متزوجا يتم تغيير التكييف القانوني وتصبح خيانة زوجية، وهي المنصوص عليها فيأكمل القراءة »
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