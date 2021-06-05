الرياضة
جماهير الوداد تحتج على “الرياضية”
تعتزم جماهير الوداد تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر قناة الرياضية، الأسبوع المقبل، احتجاجا على الإخراج التلفزيوني لمباريات فريقها. وتحتج الجماهير الغاضبة على ما تعتبره التعتيم الذي تمارسه القناة وعدم إعادة بعض اللقطات التي تكون في مصلحة الوداد، في حين تعيد أكثر من مرة لقطات لا تخدم مصالح الفريق. وتتهم جماهيرأكمل القراءة »
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