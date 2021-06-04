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إعادة افتتاح مسجد الحسن الثاني والمركز الثقافي المغربي بنواكشوط
أعيد، مساء أمس الخميس، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، افتتاح مسجد الحسن الثاني، والمركز الثقافي المغربي، بعد انتهاء أشغال صيانتهما وإصلاحهما. ودعا سفير المغرب بنواكشوط، حميد شبار، في كلمة خلال حفل نظم بهذه المناسبة، إلى العمل على الحفاظ والارتقاء بالموروث المشترك، الروحي والثقافي، بين المغرب وموريتانيا، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لعلاقاتهما المتجذرة.أكمل القراءة »
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