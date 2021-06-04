دورة تكوينية بالرشيدية حول التربية الدامجة

نظمت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالرشيدية، أمس الخميس بالرشيدية، دورة تكوينية حول التربية الدامجة، لفائدة رؤساء المؤسسات التعليمية المحتضنة لقاعة الموارد للتأهيل والدعم والأساتذة المشرفون عليها.

وتندرج هذه الدورة التكوينية، التي تطرقت إلى دور “قاعة الموارد للتأهيل والدعم في التنزيل الأمثل للتربية الدامجة”، في إطار أشغال الملتقى الإقليمي للتربية الدامجة المنظم من طرف المديرية تحت شعار “من أجل مدرسة متجددة، منصفة، مواطنة ودامجة”.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، خاصة المشروع الرابع المتعلق بتمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس، وتنفيذا لبرنامج المديرية الإقليمية متعدد السنوات.

وأكد مصطفى الهاشمي، المدير الإقليمي للتربية الوطنية بالرشيدية، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الحملات التحسيسية واللقاءات التواصلية والدورات التكوينية تهدف إلى التنزيل والتفعيل الأمثل لمضامين القرار الوزاري 047/19 الذي يركز على تشجيع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة باختلاف خصوصيات وصعوبات كل المتعلمات والمتعلمين.

وشدد الهاشمي خلال اللقاء، الذي حضره رئيس مصلحة الشؤون التربوية ورئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية، على أن ذلك يروم تحقيق تكافؤ الفرص في التعلم وتعزيز الجهود الهادفة إلى تحقيق المساواة في ولوج المدرسة ودعم التمدرس في صفوف التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة.

وعرفت هذه الدورة التكوينية تقديم محاور تأطيرية أشرف عليها مفتشون تربويون ومسؤولون عن التربية الدامجة بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالرشيدية.