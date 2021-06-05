حوادث
تأييد أحكام متهمين بسرقة 46 مليونا
قضت غرفة الجنح الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الاثنين الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم الأول (6 أشهر) والثاني (4 أشهر)، حبسا نافذا بعد متابعتهما من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، من أجل جنحة خيانة الأمانة وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة يعلمأكمل القراءة »
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