ملف الصباح
معيقـات التنزيـل
عصيد: أبرزها ازدواجية القرارات وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة طفا نقاش ضمانات تنزيل النموذج التنموي الجديد، على السطح مباشرة بعد تقديم مشروع النموذج التنموي الجديد أمام الملك محمد السادس بفاس، إذ رأى فيه كثيرون نسخة شبيهة بتقرير الخمسينية، وتنبؤوا بأن يلقى المصير نفسه، خاصة أن حسن النية هو الضمانة الوحيدة، فيأكمل القراءة »
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